Doria acompanha reunião da Anvisa

O governador João Doria está no Centro de Convenções Rebouças, no Hospital das Clínicas, acompanhando todos os detalhes da reunião da Anvisa, a agência que deve decidir, ainda hoje, pela liberação da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan. Além do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o governador está acompanhado por seu vice, Rodrigo Garcia, e por inúmeros especialistas em infectologia.

”Estamos no Hospital das Clínicas, acompanhando a apresentação da Anvisa na reunião sobre a aprovação do uso emergencial da Vacina do Butantan, ao lado de alguns dos mais renomados cientistas do País. O Brasil precisa com urgência de vacinas para salvar vidas”, disse o governador.

Ao final da reunião técnica da Anvisa, o governador concederá uma entrevista coletiva à imprensa, quando falará sobre os próximos passos do governo de São Paulo. A campanha de imunização no Estado deve começar imediatamente.

