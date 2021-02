Dores nas costas tiram Nadal da estreia na ATP Cup

O tenista espanhol Rafael Nadal não jogou a primeira partida da eliminatória entre Espanha e Austrália na ATP Cup, realizada em Melbourne, Austrália, devido a dores na região lombar.

Nadal, que tem 20 títulos de Grand Slam, enfrentaria o australiano Alex De Miñaur, mas optou por descansar enquanto se prepara para o Aberto da Austrália, que começa na próxima semana.

“Olá a todos, decidimos com a equipe espanhola e minha equipe não jogar a primeira partida da ATP Cup aqui em Melbourne hoje por conta de uma contratura na lombar”, escreveu no Twitter o espanhol.

O número dois do ranking da ATP acrescentou que espera estar recuperado na quinta-feira, quando a Espanha enfrenta a Grécia. Nadal foi substituído por Roberto Bautista no duelo desta terça com De Miñaur.

Nadal, que deseja conquistar seu 21º título de Grand Slam em Melbourne e superar o recorde do suíço Roger Federer, jogou na última sexta-feira uma partida amistosa em Adelaide, Austrália, contra o austríaco Dominic Thiem, a quem venceu por 7-5, 6-4.

