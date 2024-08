Dora Varella termina em 4º e fica sem medalha no skate park feminino em Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2024 - 13:44 Para compartilhar:

A brasileira Dora Varella ficou sem medalha no skate park feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, ao terminar a final disputada nesta terça-feira (6) na quarta colocação.

Dora, que nas preliminares ficou em oitavo e garantiu a última vaga na disputa por medalhas, conseguiu a nota de 89.14 em sua terceira e última volta.

Depois de ficar em sétimo nos Jogos de Tóquio-2020, a skatista de 23 anos consegue o melhor resultado do Brasil no skate park olímpico feminino.

A medalha de ouro foi para a australiana Arisa Trew (93.18), com a prata para a japonesa Cocona Hiraki (92.63) e o bronze para a britânica Sky Brown (92.31), que repetem suas posições no pódio de três anos atrás no Japão.

Em maio, Trew, de apenas 14 anos, se tornou a primeira mulher da história a fazer um 900 (duas voltar e meia no ar em torno de si) no skate vertical.

Isadora Pacheco (9º), com 82.07, e Raicca Ventura (12º), com 76.24, as outras representantes do Brasil na modalidade, não avançaram à final.

