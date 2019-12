Doodle homenageia o 109º aniversário de Noel Rosa . Parabéns, Noel Rosa!

O Doodle de hoje comemora o 109º aniversário do amado cantor e compositor brasileiro Noel Rosa. Conhecido como “Poeta da Vila”, seu estilo observacional e cômico lhe valeu um lugar especial na história do samba.

Nascida no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 1910, Rosa cresceu em uma família musical. Ele começou a tocar bandolim aos 13 anos e logo aprendeu violão também.

Estudante talentoso, ele ingressou na faculdade de medicina em 1931. No entanto, quando teve que escolher entre medicina e música, a escolha de Rosa ficou clara. Rosa dedicou sua energia à composição musical e criou seu próprio estilo de samba, misturando letras espirituosas com reviravoltas imprevisíveis e melodias e colmatar a lacuna entre as tradições afro-brasileiras rurais e o som da vida noturna urbana.

Ele conheceu “Com que roupa?”, Que se tornou um dos maiores sucessos de 1931 no Brasil e a primeira de muitas canções memoráveis. Com seu parceiro de composição Vadico, ele também escreveu uma série de composições populares como “Feitiço da Vila” e “Feitio de Oração” (“Em forma de oração”).

Compor cerca de 260 músicas em um período de oito anos, Rosa estabeleceu um corpo de trabalho que permanece popular até hoje. Seu legado vive nos corações dos cariocas (residentes do Rio de Janeiro) e dos amantes do samba em todo o mundo.

Parabéns, Noel Rosa!