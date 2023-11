Donos de joalheria se aposentam e deixam a empresa para os funcionários

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/11/2023 - 2:07 Para compartilhar:

Os proprietários de uma rede de joalherias de luxo nos EUA estão desperdiçando a oportunidade de vender sua empresa familiar e, em vez disso, estão deixando a funcionários mais antigos.

Depois de mais de seis décadas, Harvey e Maddy Rovinsky, proprietários da Bernie Robbins Jewellers, estão desistindo do negócio, que em determinado momento se concentrou na venda de eletrodomésticos antes de fazer a transição para joias.

Com lojas localizadas na Filadélfia e em Nova Jersey, a empresa, inaugurada em 1962, tem “oferecido os relógios mais prestigiados do mundo, uma seleção de diamantes incomparável e designers universalmente celebrados” nas últimas décadas.

“Minha esposa e eu não somos mais crianças”, disse Harvey à Fox News Digital sobre a transição. “Não temos família no negócio e precisamos de um caminho para a sucessão. … Você sabe, nossa pista está ficando mais curta e se tivermos um problema com um de nós ou com os dois, o negócio vai embora.”

“Estamos procurando uma maneira de continuar, de manter pessoas realmente excelentes continuamente empregadas. Muitos deles estão conosco há 30, 25, 20 anos. Portanto, são trabalhadores de longo prazo, são como uma família”, acrescentou sobre quem assumirá o negócio no próximo ano.

Rovinsky disse que ele e sua esposa, que vendeu uma de suas lojas exclusivas no ano passado, já haviam procurado compradores para o negócio.

Depois de analisar, porém, a dupla sentiu que ninguém estava “qualificado para continuar o legado” do fundador original, Bernie Robbins.

O legado de Robbins, sogro de Rovinsky, é algo que o casal tem trabalhado para continuar ao longo dos anos e acabou chegando à conclusão de que entregar o negócio aos funcionários atuais seria o melhor para dar continuidade a esse legado.

“Dissemos: ‘Sabe, isso esteve bem na nossa cara todo esse tempo. Em vez de tentar encontrar um comprador qualificado, por que não entregá-lo a pessoas que agora o administram com sucesso’”, lembrou Rovinsky sobre a solução para transferir a empresa familiar.

“Eles entendem nossa cultura, entendem o que queremos. Eles têm feito isso, eles têm administrado isso e tivemos a sorte de o aspecto financeiro não ter sido uma motivação. Portanto, vamos continuar o negócio com as pessoas que sabem como administrá-lo.”

Rovinsky disse que os futuros proprietários da rede de joalherias “amam o negócio” e que “não há dúvida de que continuarão com isso e farão isso com sucesso”.

Rovinsky, 76 anos, trabalha na Bernie Robbins há 57 anos e disse que aprendeu muito durante seu tempo gerenciando o negócio que tornou a empresa familiar um sucesso, principalmente por meio das dificuldades financeiras que surgiram devido à economia.

“Sabe, as pessoas vão para uma universidade para fazer um MBA… Eu tenho um MBA de recessão”, disse Rovinsky, descrevendo algumas das dificuldades enfrentadas pelas empresas no passado.

“Passamos por muitas recessões com sucesso, sem problemas, [mas] 2008 a 2010 quase nos tiraram do mercado. Foi realmente muito próximo por um tempo, mas conseguimos sobreviver, por pouco, na época. Desde então, prosperamos e tenho muitas lições desse período.”

Quanto ao que fará depois que os novos proprietários assumirem o controle, Rovinsky observou que passará mais tempo com a família e disse: “Eu realmente queria ser babá dos meus netos, mas me candidatei a esse emprego e perdi, , então isso não vai acontecer.”

“Criar memórias é o que esta experiência tem sido para nós. Participamos de milhares de noivados, casamentos e inúmeras ocasiões familiares importantes. Foi realmente uma honra e uma alegria compartilhar a felicidade de tantas pessoas especiais”, disse Maddy em comunicado sobre a transição de propriedade.

“Estamos em dívida com nossos clientes fiéis por depositarem sua confiança em nós por tanto tempo.”





Harvey não detalhou quantos funcionários receberão a propriedade da empresa, mas a transição está prevista para ser oficializada durante o primeiro trimestre de 2024.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias