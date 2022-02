Donos das piores campanhas, Água Santa e Novorizontino jogam em busca da reação

O estádio Distrital do Inamar, em Diadema, vai receber neste sábado o jogo dos dois piores times do Campeonato Paulista. A partir das 15 horas, Água Santa e Novorizontino vão se enfrentam, pela quarta rodada, em busca da reação no Estadual.

Único time que ainda não pontuou, o Água Santa amarga a lanterna do Grupo A e da classificação geral. O Novorizontino, que tem um jogo a mais que os demais, somou apenas um ponto e é o último colocado do Grupo B e o penúltimo no geral.

Apesar de ainda não ter vencido, o Água Santa fez uma boa partida no Allianz Parque – derrota para o Palmeiras por 1 a 0, na terça-feira – e por isso o técnico Sérgio Guedes deve manter a mesma escalação, mesmo tendo o retorno do zagueiro Jeferson Bahia, que cumpriu suspensão pela expulsão diante da Ferroviária. Seguem de fora o volante Caíque, com uma lesão no joelho, e o meia Luan Dias, com uma fissura no pé esquerdo.

Pressionado no cargo pelo início ruim no campeonato, conforme o mesmo declarou após a derrota para a Ponte Preta, por 2 a 0, o técnico Léo Condé certamente vai fazer mudanças no Novorizontino. O lateral-direito Lucas Ramon, o meia Marcinho e os atacantes Michel Douglas e Bruno Silva podem aparecer entre os titulares.

“Treinador no Brasil sempre está pressionado quando o resultado não vem. Temos ótima relação com a direção, mas a gente está firme no propósito de mobilizar os jogadores”, disse Léo Condé.

