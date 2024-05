Donos da música mais tocada no Brasil, Gustavo Moura e Rafael se preparam para apresentação em BH

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 9:30 Para compartilhar:

Gustavo Moura e Rafael, donos do single ‘Digitando’, que tem feito grande sucesso no Brasil todo, comandam na noite desta quinta-feira, 23, a ‘Resenha Sertaneja’, no Observatório, em Belo Horizonte.

O local é conhecido como icônico no mundo do sertanejo. Foi lá que César Menotti e Fabiano despontaram para todo o Brasil.

A apresentação dos irmãos está marcada para às 23h, e o repertório contará com diversos sucessos, além de ‘Digitando’, claro, terá também ‘Cara de Golpe’, ‘Rojão’, ‘Cheiro de Volta’, entre outras.