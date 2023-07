Dono do Tottenham se declara inocente em tribunal dos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 18:13 Compartilhe

O magnata britânico Joe Lewis, proprietário do Tottenham, da Premier League, se declarou nesta quarta-feira (26) inocente das acusações de tráfico de informação privilegiada em sua primeira audiência com um juiz em Nova York, anunciaram fontes judiciais.

Lewis, de 86 anos e residente nas Bahamas, se declarou inocente das acusações e ficou em liberdade após pagar fiança, confirmou à AFP uma fonte da Corte do Distrito Sul de Manhattan.

Lewis havia sido detido em Nova York antes de seu comparecimento nesta quarta-feira perante a justiça americana, que o acusa de “orquestrar um esquema descarado de informações privilegiadas”, segundo o promotor do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams. Também foram detidas outras duas pessoas.

Os promotores alegam que entre 2013 e 2021, Lewis “abusou de seu acesso a conselhos de administração de empresas e proporcionou, repetidamente, informação privilegiada a suas companheiras sentimentais, seus assistentes pessoais, pilotos e amigos”.

“Essas pessoas depois fizeram negócios com essas informações privilegiadas e ganharam milhões de dólares na Bolsa, porque, graças a Lewis, essas apostas eram seguras”, disse o promotor federal Williams.

A peça de 29 páginas lista 19 acusações contra o empresário, incluindo várias por “fraude de valores mobiliários”. Ele pode ser condenado a até 25 anos de prisão pela acusação mais grave.

Segundo o procurador, Lewis teria fornecido essas informações como forma de pagar seus funcionários ou para presentear amigos ou conquistas, descrevendo o esquema como “clássico de corrupção corporativa” e “trapaça”.

Os outros dois acusados, Patrick O’Connor e Bryan Waugh, são dois pilotos contratados pelo empresário para seus jatos particulares, segundo a Promotoria.

O dono do Tottenham é considerado um dos homens mais ricos do Reino Unido, com uma fortuna estimada em 6 bilhões de dólares (cerca de R$ 28,5 bilhões, na cotação atual), que ele acumulou como especulador de divisas desde a década de 1980.

O bilionário é dono da empresa das Bahamas Tavistock Group, cuja subsidiária ENIC se tornou acionista do Tottenham em 2001.

O Tavistock Group não respondeu às ligações da AFP.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias