Dono do Napoli diz que Sarri só quer saber de dinheiro

O proprietário do Napoli, Aurelio De Laurentiis, afirmou nesta quarta-feira que Maurizio Sarri, ex-técnico do clube e hoje no Chelsea, só se interessava por dinheiro.

“Eu achava que tinha encontrado em Sarri um técnico que ficaria muito tempo no Napoli”, declarou De Laurentiis ao diário esportivo Corriere dello Sport. “Mas, a partir de um certo momento, tudo virou questão de dinheiro”.

“De uma hora para a outra, a imprensa anunciou que seu contrato teria que ser reavaliado. Mas então qual o valor de um contrato recém-assinado? Já tínhamos passado de 700.000 euros para 1.5 milhão por ano”, explicou o dirigente.

Eu também ouvi dizer que ele queria ficar rico na ocasião de seu próximo contrato”, completou De Laurentiis, um produtor de filmes que salvou o Napoli da falência em 2004.

“As declarações de Sarri sobre seu amor pela cidade? Eu acreditei, mas também me perguntei: ‘e se ele está me usando como um banco?'”, continuou.

Sarri, que durante a carreira de jogador amador também trabalhou como funcionário de banco, se lançou na carreira de técnico em 2002, No Napoli desde 2015, o treinador italiano, que tinha multa rescisória de 6 milhões de euros, deixou o clube na última pré-temporada para assumir o comando do Chelsea.

Por outro lado, De Laurentiis fez questão de elogiar o novo técnico do Napoli, Carlo Ancelotti.

“Precisamos de cinco minutos para entrar em um acordo. Foi a negociação mais rápida desses meus quinze anos no mundo do futebol”, declarou. “Com Ancelotti, temos uma relação humana. Conversamos sobre nossos interesses comuns. E quando converso de futebol com ele, ele não se incomoda”.

O Napoli, que segue na busca por um primeiro título italiano desde 1990, está atualmente na vice-liderança do Campeonato Italiano após oito rodadas, a seis pontos da Juventus, e ocupa a terceira colocação de seu grupo na Liga dos Campeões.

