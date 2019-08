Dono do melhor retrospecto como mandante no Brasileirão, Flamengo recebe Grêmio

Rio – Flamengo é o mandante mais temido do Campeonato Brasileiro. Em seis jogos ao lado de sua torcida, o Rubro-Negro venceu todas e acumula 100% de aproveitamento. Além dos números expressivos nas quatro linhas, a equipe carioca conta com a média de publico de 46.395, a maior do país.

Em 2019, o Flamengo tem média de 47.620 torcedores por jogo e domina a lista de maiores públicos do futebol brasileiro, ocupando oito posições. No Brasileirão, a torcida Rubro-Negra ocupa 74% do Maracanã. Nas competições eliminatórias, a porcentagem atinge 91%. Vale lembrar que o espaço não pode ser totalmente preenchido por ordem de segurança da Polícia Militar.

Apesar dos ótimos números dentro e fora de campo, o Flamengo perdeu para o Peñarol por 1 a 0, na fase de grupos da Libertadores e foi eliminado pelo Athletico-PR nos pênaltis diante de quase 70 mil pessoas.

O próximo compromisso é contra o Grêmio no próximo sábado, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição e conta com o bom retrospecto diante de seu torcedor para tentar diminuir a distância para Palmeiras e o líder Santos.