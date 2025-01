Dono do Lyon, Textor ‘entra em guerra’ com presidentes do PSG e da federação francesa

Não é só no Brasil que John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, se envolve em polêmicas. Dono também do tradicional Lyon, da França, o investidor norte-americano tem trocado acusações nos últimos dias com o presidente da federação local, Vincent Labrune, e com o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Francês e proibido de contratar reforços por dívidas que passam de R$ 600 milhões, Textor atacou as autoridades do futebol do País em entrevista à rádio RMC Sport.

“Quero ser claro. Nasser Al-Khelaifi diz a todos que está ajudando o futebol francês. Ele sabe que possui o clube mais rico do país e que as migalhas que deixa cair são uma forma de ajuda para futebol francês. Eu o convido a cumprir a lei europeia e a impedir que estes clubes recebam financiamento ilimitado de países estrangeiros enquanto todos os outros clubes franceses competem com o seu próprio capital”, disse Textor sobre o dono do PSG, que também preside o beIN Media Group e o Qatar Sports Investments.

Impulsionado por investimentos milionários que levaram ao time nos últimos anos jogadores como Messi, Neymar e Mbappé, o PSG conquistou dez dos últimos 12 títulos do Campeonato Francês.

Com a recente punição, o Lyon se vê impedido de registrar, por exemplo, o meio campista Almada e o atacante Luiz Henrique, recentemente contratados do Botafogo, time do mesmo grupo de investimentos.

“Não entendo porque não há mais reações na França, com todo o respeito. Isto é uma violação das leis. O dinheiro do PSG vindo de um estado estrangeiro subsidia ilegalmente um negócio privado e distorce os interesses esportivos. Portanto, o PSG pode ‘chutar nossa bunda’ em campo todos os anos.”

“Fiquei totalmente chocado porque quando discutimos os direitos televisivos, o presidente da LFP (liga de futebol francesa), que deveria administrar isso, não disse nada. Era Nasser liderando as discussões, quando ele nem deveria estar lá como presidente de um canal. Se houvesse uma voz discordante, Nasser latiria para aquela pessoa. Houve muita intimidação. O presidente da LFP estava sentado lá como um cachorrinho. A Liga é dominada de uma forma bastante louca por essa pessoa”, declarou ainda o norte-americano.

Jean-Marc Mickeler, presidente do órgão de controle financeiro dos clubes franceses, DNCG, rebateu Textor e afirmou que “todos os clubes, sejam eles grandes ou pequenos, nacionais ou internacionais, estão sujeitos às mesmas regras e critérios rigorosos, destinados a promover a sustentabilidade económica do futebol francês.”

Mickeler convidou Textor a “concentrar os seus esforços na implementação das medidas necessárias para restaurar uma situação financeira saudável” e disse ainda que “o futebol francês merece investidores sérios, que respeitem as suas instituições e empenhados em trabalhar num espírito de cooperação e transparência.”

Além do Botafogo e do Lyon, o Eagle Football Holdings, grupo presidido por John Textor, é proprietário do RDW Molenbeek, da Bélgica, e do Crystal Palace, da Inglaterra, clube que está em processo de venda pelos investidores.