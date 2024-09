Dono de recordes exóticos, Renato Bayma celebra aparição em versão física do ‘Guiness Book’: ‘Sonho realizado’

André Ruocoi André Ruoco https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 13/09/2024 - 14:10 Para compartilhar:

Um dos momentos mais saborosos da vida é vivenciar a realização de um sonho que criamos na nossa cabeça quando ainda éramos crianças. E quem está desfrutando deste momento hoje é Renato Bayma. O brasileiro de 30 anos ganhou destaque nacionalmente nos últimos meses por conta de seus recordes, no mínimo, exóticos e que viraram marca registrada no famoso ‘Guinness Book‘, o livro dos recordes mundiais.

Muitos recordes são registrados apenas na versão online, até porque muitos deles são superados no período de 365 dias. Mesmo assim, anualmente, a versão física do ‘Guinness Book’ ainda é lançada. E, nesta semana, Renato descobriu e entrou em contato com o site IstoÉ para contar um spoiler: o seu nome está no livro físico, realizando assim o sonho do pequeno Renato.

“É um sonho realizado. Bate uma série de lembranças: lembro de mim quando era garoto assistindo o programa do Guinness e lendo os livros, sempre sentia orgulho quando via um brasileiro lá. Hoje sou um deles e estou muito feliz e orgulhoso”, conta Renato, entusiasmado.

“Me lembro também da primeira vez que fui tentar um recorde, quando comprei os cronômetros e sinceramente, não sabia se iria dar certo. Quando consegui, comecei a pensar em entrar para os livros e agora, finalmente, consegui. É a sensação de representar o Brasil, São José dos Campos e de eternizar meu nome na história”, complementa.

O recorde registrado no livro com o nome do brasileiro é o: ‘Maior rotação de pé (masculino)’. Além desse recorde, Renato é dono de outros três: ‘Maior número de toques de língua no nariz em um minuto’, ‘Tempo mais rápido a derrubar 5 blocos de jenga com a língua’ e ‘Tempo mais rápido a empilhar e derrubar 10 livros’.

Na conversa com o site IstoÉ, o brasileiro conta como tudo começou: “Inicialmente, era única e exclusivamente quebrar o primeiro recorde que quebrei e ter o quadro com o certificado na minha casa. Porém, a partir do momento que quebrei meu primeiro recorde, virou uma ambição”.

“Conforme fui quebrando meus recordes, vi que derrotei grandes recordistas. A partir disso, a vontade de entrar no livro aumentou. Analisei, estudei e vi que recordes anatômicos chamam bastante atenção deles. Portanto, foi o que fiz: quebrei o recorde de maior rotação de pé do mundo”, completa.

Por fim, ele conta um pouco mais sobre esses grandes recordistas derrotados ao longo dos últimos anos. “Ao longo destes anos, derrotei ‘gente grande’ do Guinness, como o malaio Lim Kay Yi, que tem mais de 100 recordes não apenas uma vez, mas duas vezes, porque ele recuperou o recorde e depois quebrei novamente. O americano Nick Stoeberl, que é recordista por ter a maior língua do mundo. Ele tentou quebrar meu primeiro recorde, não conseguiu, e depois quebrei outro recorde que pertencia a ele (risos). Foi magnífico”, finaliza.