Dono de Porsche derruba moto e agride entregador em MG: ‘Meu carro custa um milhão’; veja o vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 15:07 Para compartilhar:

O dono de um Porsche colidiu com uma motocicleta e agrediu o entregador dono do veículo na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro da Santa Inês, em Belo Horizonte (MG). A cena foi capturada por câmeras de segurança da região.

Segundo a denúncia, o entregador havia parado a motocicleta no local por acreditar que sua entrega seria rápida, entretanto, o tempo foi suficiente para o dono de Porsche sair da garagem, atingir o veículo e derrubá-lo no chão propositalmente momentos depois. As informações são do “Bom Dia Minas”, da TV Globo

Durante a ação, o condutor do automóvel de luxo teria ofendido o entregador. “Você é um lixo, sua moto é um lixo e meu carro vale R$ 1 milhão”, foram as palavras que teriam sido declaradas pelo dono de Porsche. As imagens foram obtidas pelo motociclista em contato com vizinhos que presenciaram a cena.

+ Dono de Porsche envolvido em acidente que matou motociclista no Rio está foragido

+ Quem é o influenciador dono do Porsche que matou motociclista no RJ

Confira o vídeo:

🚨ABSURDO: Dono de Porsche derruba moto de propósito e agride entregador ao sair de garagem e fala ‘Você é um lixo, meu carro custa R$ 1 milhão’. pic.twitter.com/1z4Kaf7TnQ — capivanenas💅 (@capivanenas) August 15, 2024

Na gravação, é possível notar o homem atingindo a motocicleta e saindo do Porsche para conferir o que havia acontecido. Momentos depois, o entregador discute com o homem, que derruba o veículo no chão e tenta chutá-lo. O dono da moto não reage em nenhum momento.

Antes de deixar o local, o condutor do Porsche arrasta a motocicleta no chão e toma o celular do entregador.

De acordo com as autoridades, o policial foi identificado e é morador do condomínio que estava deixando quando acertou o veículo do entregador. A moto sofreu danos na lataria e na caixa utilizada para guardar objetos.