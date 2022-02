Dono de marina confessa assassinato de irmãos após passeio de jet ski em SP

O dono da Marina do Félix, em Itanhaém, no litoral de São Paulo, confessou em depoimento ter assassinado os irmãos Everton e Maycon Oliveira Pereira de Andrade, de 27 e 28 anos, respectivamente. As informações são do UOL.

O crime aconteceu no último sábado (5), após os irmãos terem realizado um passeio de jet ski no local. O suspeito se apresentou voluntariamente ao plantão policial, acompanhado de um advogado.

Segundo o suspeito, ele vinha sendo ameaçado pelos irmãos devido a uma dívida envolvendo a negociação de um imóvel.

De acordo com testemunhas, os irmãos acabaram discutindo com o dono da marina, que teria sacado um revólver e atirado diversas vezes contra eles, e depois fugido do local. As vítimas foram atingidas na cabeça.

Ainda segundo o UOL, no relatório final do inquérito policial, o investigador que concluiu que a “autoria e materialidade se mostram delineadas, pois, além da própria confissão do indiciado, temos outros elementos de provas que consubstanciam o necessário indiciamento”.

A Polícia Civil chegou a pedir a prisão preventiva do dono da marina, porém, como não havia mandado expedido contra ele, ele acabou prestando depoimento e, até o momento, responderá em liberdade.

