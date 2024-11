Dono do carro que explodiu no DF foi candidato a vereador em SC pelo PL

O dono do carro que explodiu no estacionamento anexo à Câmara dos Deputados, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, dia 13, é de Francisco Wanderley Luiz. Ele foi candidato a vereador pelo PL em 2020 em Rio do Sul, mas não se elegeu. O carro é de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. No porta-malas do veículo, foram encontrados fogos de artifício e tijolos.