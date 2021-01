Dono de canal de língua portuguesa, Professor Noslen lança série de lives sobre Enem

O estúdio de conteúdo e formatos digitais Play9, em parceria com a Estácio, a Artplan e o YouTube (dentro do programa Creators Connect) lançam, em janeiro, o “Show do Enem com Professor Noslen”. A ação conta com uma série de lives que têm o objetivo de ajudar os estudantes que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para o dia 17 e 24 de janeiro de 2021.

O carismático Professor Noslen, referência em temas sobre educação e dono do maior canal de ensino de Língua Portuguesa no país, com mais de três milhões de inscritos, será o host da ação.

A ideia é trazer revisões com muita diversão e interações entre o professor e um elenco convidado de peso! Afinal, faltando poucos dias para as provas, é hora de relaxar! Além do conteúdo educativo, a parceria visa ainda ações de branded content e descontos exclusivos durante os vídeos. As lives serão exibidas entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2021 no YouTube, além de um pós-prova, no dia 18 de janeiro.

