Dono da Meta diz que IA pode impulsionar perspectivas para anúncios digitais

Por Katie Paul e Akash Sriram







(Reuters) – O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, disse nesta quarta-feira que a inteligência artificial está ajudando a empresa a impulsionar o tráfego no Facebook e no Instagram e a ganhar mais com vendas de anúncios, à medida que prevê uma receita trimestral bem acima das expectativas dos analistas.

As ações da Meta subiam cerca de 12% nas negociações pós-mercado, adicionando mais de 50 bilhões de dólares ao seu valor de mercado e seguindo uma recuperação nos papéis de tecnologia iniciada após a Alphabet, do Google, e a Microsoft reportarem bons resultados na terça-feira.

A Meta reduziu sua perspectiva de custo para o ano, dizendo que as despesas podem ser menores do que o previsto em março, e também bateu as expectativas para lucro e receita no primeiro trimestre, que subiram pela primeira vez em quase um ano.

A empresa também tem investido em IA. “Neste ponto, não estamos mais atrasados na construção de nossa infraestrutura de IA”, disse Zuckerberg em teleconferência. “Pelo contrário, agora temos a capacidade de fazer um trabalho de liderança neste espaço em larga escala.”

A Meta reduziu sua previsão de despesas anuais para um valor entre 86 bilhões e 90 bilhões de dólares, abaixo dos 86 bilhões a 92 bilhões de dólares previstos em março, quando anunciou sua segunda rodada de demissões em massa.

A empresa disse que seu preço trimestral por anúncio caiu 17% em comparação com o ano anterior, à medida que espera uma receita para o trimestre atual entre 29,5 bilhões e 32 bilhões de dólares, ante estimativas de analistas de 29,53 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

O lucro líquido nos primeiros três meses do ano caiu para 2,20 dólares por ação, contra 2,72 dólares no ano anterior, mas superou as expectativas de lucro de 2,03 dólares por ação.

A receita do primeiro trimestre subiu 3%, para 28,65 bilhões de dólares, acima da estimativa média de 27,66 bilhões de dólares.







(Reportagem de Katie Paluraul em Nova York e Akash Sriram em Bengaluru)







