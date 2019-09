Dono da Havan, Luciano Hang pagará multa de R$ 2 mil por fazer propaganda para Bolsonaro

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, vai pagar R$ 2 mil por ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em julho deste ano, acusado de ter feito propaganda eleitoral irregular em uma de suas lojas em São Bento do Sul (SC) em favor do presidente Jair Bolsonaro, então candidato à presidência. As informações são do DW.

Luciano fez um discurso em que dizia: : “Todos sabem a minha posição. Eu sou Bolsonaro! Bolsonaro! Quero uma salva de palmas”. E, em seguida, pediu que todos saudassem o candidato. No final, afirmou: “Pra esse Brasil mudar, pra esse Brasil melhorar, Bolsonaro Presidente”.

Segundo a legislação brasileira, é proibida a veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, incluindo cinemas, clubes e lojas.

A chapa de Bolsonaro foi isenta de responsabilidade pelo ocorrido, devido a falta de provas de “seu prévio conhecimento, anuência ou participação nos atos”.