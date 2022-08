Dono da Cutrale, gigante global de suco de laranja, morre em Londres

reuters 17/08/2022 - 20:33 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O empresário José Luis Cutrale, dono de uma das maiores empresas globais de suco de laranja, morreu nesta quarta-feira, em Londres, de causas naturais, informou uma nota da família.

Ao longo de sua carreira, Cutrale também atuou no setor grãos, logística, bananas, entre outros, com operações nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Japão, além do Brasil.

Ítalo-brasileiro nascido em São Paulo em 17 de setembro de 1946, começou a trabalhar desde menino com seu pai no Mercado Municipal da Cantareira, lembrou o comunicado da família.

Posteriormente, Cutrale ingressou na atividade de plantio e cultivo de laranjas, o início de um conglomerado global.

A Cutrale é uma das líderes em um mercado de suco de laranja no qual atuam também as gigantes Citrosuco e a Louis Dreyfus Company, que respondem pela maior parte das exportações da commodity do país, maior exportador global.

O Fundecitrus, entidade que atua na pesquisa do setor, lamentou a morte do empresário, afirmando que Cutrale “certamente um dos nomes mais importantes da história da citricultura mundial”.