Dono da Amazon doará US$ 10 bi para o combate às mudanças climáticas

Jeff Bezos, fundador e diretor-geral da gigante do varejo Amazon e o homem mais rico do mundo, disse nesta segunda-feira (17) que está comprometido em investir 10 bilhões de dólares em um novo fundo para combater as mudanças climáticas.

Em uma postagem dirigida a seus 1,4 milhão de seguidores no Instagram, o magnata do comércio eletrônico garantiu que sua fundação, a Bezos Earth Fund, “vai financiar cientistas, ativistas, ONG, qualquer esforço que ofereça uma possibilidade real de ajudar a preservar e proteger o mundo natural”.

“A mudança climática é a maior ameaça ao nosso planeta”, disse Bezos, cujo patrimônio líquido é estimado em cerca de 130 bilhões de dólares.

“Quero trabalhar junto a outros para amplificar as formas conhecidas e explorar novas maneiras de combater o impacto devastador da mudança climática neste planeta que todos compartilhamos”, destacou.

Bezos, que manteve a posição de pessoa mais rica do mundo, apesar de um divórcio caro no ano passado, disse que sua nova fundação começará a conceder subsídios a partir do meio deste ano.

Em setembro passado, Bezos anunciou que a Amazon se comprometeria a se tornar uma empresa neutra em carbono até 2040 e que encomendaria 100.000 caminhões de entrega elétricos.