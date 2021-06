Donny van de Bee é cortado da Holanda às vésperas da Eurocopa

O meia Donny van de Beek foi cortado da seleção da Holanda devido a uma lesão muscular, desfalcando a equipe na Eurocopa (11 de junho a 11 de julho), informou nesta terça-feira a Federação Holandesa de Futebol.

“Van de Beek não poderá jogar a Eurocopa. O meia está lesionado”, divulgou a federação através do Twitter.

O técnico da seleção holandesa, Frank de Boer, ainda não convocou outro jogador para substituir Van De Beek, que já atuou pela equipe 19 vezes.

O jogador de 24 anos esteve em campo apenas em quatro partidas em sua primeira temporada no inglês Manchester United, após ser contratado ao Ajax por cerca de 50 milhões de dólares.

A Holanda estreia na Eurocopa diante da Ucrânia, no domingo, em Amsterdã. Em seguida, enfrenta a Áustria e a Macedônia do Norte, que completam o Grupo C do torneio continental de seleções.

Van de Beek é mais uma baixa entre os holandeses, após os cortes do zagueiro do Virgil van Dijk (Liverpool), por lesão no joelho, e do goleiro Jasper Cillessen (Valencia), que testou positivo para covid-19.

gj/iwd/pm/psr/lca

MANCHESTER UNITED

AFC AJAX

Veja também