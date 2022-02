Donnarumma afirma que não tem problemas com Navas em meio a disputa de goleiros no PSG

Dividindo a titularidade do gol do Paris Saint-Germain com Keylor Navas, o arqueiro Gianluigi Donnarumma afirmou que não tem problemas com o companheiro de posição.

“Eu sabia que seria o caso vindo aqui [a competição no gol]. Não sei o que ele [Navas] pensa sobre isso, mas para mim está tudo bem, principalmente porque todos aqui mostram que eu sou importante”, disse Donnarumma, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta Dello Sport.

“Vou dar tudo pelo PSG. E não é verdade que às vezes já soltei faíscas com o Keylor. Temos um bom relacionamento, ele é um cara legal. Para mim, não há problema”, acrescentou.

Mesmo com a declaração amigável, os dois goleiros deram entrevistas no passado e se mostraram incomodados em estar no banco de reservas.

No fim do ano passado, o italiano afirmou que estar no banco doía e que a rivalidade com o costa-riquenho o incomodava. Em janeiro deste ano, Navas alegou que não é agradável revezar a titularidade com Gianluigi.

