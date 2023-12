Doncic faz 50 pontos na vitória do Dallas sobre Phoenix e ultrapassa os 10 mil na carreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 9:00 Para compartilhar:

Luka Doncic marcou 50 pontos, superando os 10 mil na carreira e teve 14 assistências, ao liderar o Dallas Mavericks à vitória por 128 a 114 sobre o Phoenix Suns na rodada da noite desta segunda-feira da NBA.

Doncic coroou um dia de Natal repleto de jogos da NBA com um desempenho estelar, acertando 8 de 16 da linha dos três pontos e todos os 12 lances livres. Ele ultrapassou 10 mil pontos na carreira no primeiro quarto para atingir a marca em 358 jogos na carreira, o sétimo mais rápido na história da NBA.

Dereck Lively II fez 20 pontos e 10 rebotes depois de ficar de fora dos quatro jogos anteriores devido a uma torção no tornozelo, e Tim Hardaway Jr. somou 18 pontos no nono jogo consecutivo do Dallas sem Kyrie Irving (lesão no calcanhar).

Chimezie Metu e Grayson Allen ajudaram os Suns vindos do banco, que às vezes tem sido um ponto fraco nesta temporada. Allen marcou 19 de seus 32 pontos no terceiro quarto para colaborar com os Suns a se recuperar de uma desvantagem de 15 pontos e acertou 8 de 17 de três pontos. Metu fez 23 pontos e agarrou 19 rebotes, o recorde de sua carreira, com Jusuf Nurkic perdendo sua segunda consecutiva jogo por motivos pessoais.

Dallas teve uma sequência de 17 a 4 no meio do quarto período e saiu daí para levar o Phoenix à nona derrota em 12 jogos. Os Mavericks estão em quinto na Conferência Oeste, com 18 vitórias e 12 derrotas. Os Suns, em 11º, perderam pela 15ª vez, após 29 jogos.

Em Los Angeles, liderados por Kristaps Porzingis com 28 pontos e 11 rebotes, o Boston Celtics derrotou o Los Angeles Lakers, na Califórnia, por 126 a 115, com todos os cinco titulares fazendo pelo menos 18 pontos.

Jayson Tatum somou 25 pontos, Jaylen Brown fez 19 pontos e Derrick White marcou 18 pontos e 11 assistências para Boston, que somou três vitórias consecutivas e 12 nas últimas 14 partidas.

“Honestamente, todos nós sabemos que se aumentarmos o ritmo, um de nós terá uma chance de cesta. E eu sinto que quando temos essa energia e você sabe que se eu correr para o meu lugar, vou receber a bola, isso faz com que todo mundo se entregue à partida com muito mais força”, disse Jrue Holiday, que fez 18 pontos e sete assistências.

Anthony Davis marcou 40 pontos com 13 rebotes, LeBron James fez 16 pontos, nove rebotes e oito assistências, mas os Lakers perderam o sexto jogo de oito desde que venceu o torneio inaugural da temporada.

“Não acho que estejamos saudáveis agora. Não acho que estamos onde queremos competir contra as melhores equipes até que continuemos a melhorar cada vez mais e a desenvolver hábitos”, disse LeBron. “Para nós, ainda estamos tentando entender a nossa situação no que diz respeito a como queremos continuar a atacar a cada jogo, mas vamos melhorar.”

Boston lidera a Conferência Leste com 23 vitórias e seis derrotas, quanto Los Angeles é apenas o nono colocado do Oeste, com 15 derrotas em 31 jogos.

Confira os resultados da noite de segunda-feira:

New York Knicks 129 x 122 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 120 x 114 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 115 x 126 Boston Celtics

Miami Heat 119 x 113 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 114 x 128 Dallas Mavericks





Acompanhe os jogos desta terça:

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Orlando Magic

Chicago Bulls Atlanta Hawks

Houston Rockets x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias