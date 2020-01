Doncic e Antetokounmpo lideram primeira parcial da votação para o All-Star Game

Luka Doncic, do Dallas Mavericks, recebeu mais votos dos torcedores do que qualquer outro atleta na primeira semana de eleição para o All-Star Game da NBA. A liga divulgou a primeira parcial da votação nesta quinta-feira e Doncic recebeu 1.073.957 indicações, 599 a mais do que Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, é o único outro jogador a atingir a marca de um milhão de votos até agora, colocando-o no caminho para o que seria uma 16ª aparição consecutiva no All-Star Game.

James e Anthony Davis, companheiro de equipe do Lakers, e Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, são os líderes entre os alas e alas/pivôs da Conferência Oeste. Doncic e James Harden, do Houston Rockets, também estão em vantagem na corrida entre os armadores e ala/armadores.

No Leste, Antetokounmpo, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e Pascal Siakam, do Toronto Raptors, são os líderes entre os alas e alas/pivôs. Trae Young, do Atlanta Hawks, obteve o maior número de votos até agora na corrida entre os armadores e ala/armadores, cerca de 11.000 à frente de Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. Kemba Walker, do Boston Celtics, tem 450 votos a menos do que Irving.

A primeira semana de votação dos fãs, que começou no dia de Natal, tem outros fatos notáveis: Tacko Fall do Boston Celtics, é o sexto na votação entre os alas e alas/pivôs do Leste, Stephen Curry, do Golden State Warriors, é o quarto na votação entre os armadores e ala/armadores do Oeste, apesar de estar afastado por lesões, e Carmelo Anthony, do Portland Trail Blazers, ocupa o oitavo lugar na corrida entre os alas e alas/pivôs do Oeste.

A votação dos fãs continua até 20 de janeiro. Os titulares serão determinados por meio de um sistema que concede aos fãs 50% dos votos, 25% aos jogadores e outros 25% para a imprensa.

Os titulares e os dois capitães que formarão equipes serão anunciados em 23 de janeiro. Os reservas, selecionadas pelos treinadores da NBA, serão revelados em 30 de janeiro. O All-Star Game será em 16 de fevereiro, em Chicago.