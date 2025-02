Doncic desencanta com a camisa dos Lakers e derruba série invicta do Denver Nuggets

Em sua melhor atuação disparada pelo Los Angeles Lakers, Luka Doncic marcou 32 pontos e comandou a vitória da equipe da Califórnia por 123 a 100 sobre o Denver Nuggets, fora de casa, neste sábado. O armador esloveno fez um “double-double” com dez rebotes e ainda distribuiu sete assistências – geralmente passes longos para LeBron James – e roubou quatro bolas.

“Finalmente me sinto um pouco eu mesmo”, disse Doncic após a partida. “Amo jogar este jogo. É por isso que eu estava sorrindo o jogo todo”, acrescentou o armador, que tinha uma modesta média de 14,7 pontos em seus três primeiros jogos pela franquia de Los Angeles, marca que superou em dez minutos em Denver.

“Este é meu quarto jogo e a ‘química’ leva tempo. Você viu que está melhorando a cada dia. É difícil, é diferente, mas estou feliz por jogar basquete. Cada dia vai melhorar”, afirmou o esloveno, cada vez mais entrosado com LeBron.

Com o resultado, os Lakers encerraram um jejum diante dos Nuggets que durava desde abril de 2022 – foram 13 derrotas nos 14 duelos anteriores. LeBron James também brilhou e fez 25 pontos e pegou dez rebotes. Austin Reaves contribuiu com 23 e Rui Hachimura, com 21.

O resultado interrompeu uma sequência de nove vitórias consecutivas dos Nuggets, que perderam pela primeira vez neste mês. Nem mesmo o “triple-double” de Nikola Jokic, os 24 pontos de Aaron Gordon e os 19 de Jamal Murray foram suficientes para dar a décima vitória à franquia de Denver, que nunca atingiu essa marca sob o comando do técnico Michael Malone. A equipe chegou a encostar em 63 a 62 no segundo tempo, mas os Lakers permaneceram à frente do início ao fim.

Doncic desencantou em boa hora, já que a próxima partida, na terça-feira, será o reencontro com seu ex-time, o Dallas Mavericks, que o negociou em troca de Anthony Davis e justificou o acordo disparando críticas ao astro de 25 anos.

RECORDE EM PORTLAND

O Portland Trail Blazers conquistou a vitória mais arrasadora da história da franquia ao bater o Charlotte Hornets por 141 a 88, neste sábado, no Oregon. A diferença de 53 pontos superou o recorde anterior, de 50 pontos, estabelecido em 21 de novembro de 1982, no triunfo por 129 a 79 sobre o Cleveland Cavaliers.

Com cinco cestas da linha dos três pontos, Anfernee Simons foi o cestinha com 25 pontos, seguido por Toumani Camara, Shaedon Sharpe e Jabari Walker, com 20 cada um. Do lado dos Hornets, Miles Bridges anotou 17 e Nick Smith Jr., 14. Já LaMelo Ball acertou apenas 1 de 10 arremessos de quadra.

Os visitantes iniciaram em vantagem por 4 a 3 no primeiro minutos, mas o time de Portland anotou 13 pontos seguidos e, a partir daí, só aumentou a vantagem, que já era de 17 pontos ao término do primeiro quarto. No intervalo, o placar apontava 73 a 40 para os Trail Blazers, 33 pontos à frente.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Chicago Bulls 117 x 121 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 103 x 105 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 100 x 123 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 124 x 115 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 141 x 88 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x New York Knicks

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Orlando Magic x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder