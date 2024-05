Doncic decide e Mavericks batem Timberwolves fora de casa na final do Oeste na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 8:29 Para compartilhar:

Luka Doncic “acordou” no último quarto e liderou o Dallas Mavericks no primeiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA, na noite desta quarta-feira. O astro esloveno foi o principal responsável pela vitória da equipe do Texas sobre o Minnesota Timberwolves por 108 a 105, fora de casa.

O resultado deixa os Mavericks em vantagem na série melhor de sete jogos. A segunda partida do confronto está marcada para a noite de sexta, novamente em Minneapolis. Os Timberwolves entraram na série como favoritos por terem feito melhor campanha na temporada regular da NBA.

Doncic comandou o time de Dallas ao ganhar ritmo no último quarto. Foi neste período que marcou 15 dos seus 33 pontos. O esloveno, cestinha da partida, chegou a marcar sete pontos seguidos em apenas 63 segundos, quando os Mavericks dispararam no placar e registraram 97 a 89, encaminhando a vitória.

Se Doncic foi o destaque dos minutos finais da partida, Kyrie Irving foi o líder dos Mavericks no primeiro tempo, com 24 dos seus 30 pontos nos dois primeiros períodos da partida.

Do outro lado, o bom trabalho na defesa dos Mavericks evitou uma atuação melhor de Anthony Edwards, principal jogador da equipe da casa. Sem conseguir marcar pontos no terceiro quarto, terminou a partida com 19 pontos, 11 rebotes e oito assistências. “Ele é um jogador incrível. Tivemos que botar muita gente para marcá-lo. Se ele ficar no um a um, é difícil pará-lo”, comentou Doncic.

O maior pontuador dos Timberwolves foi Jaden McDaniels, responsável por 24 pontos. Os anfitriões exibiram uma atuação mais coletiva, com seis jogadores alcançando os dois dígitos em pontuação.

As finais de conferência da NBA têm sequência na noite desta quinta-feira, com a segunda partida do Leste, entre Boston Celtics e Indiana Pacers, em Boston. A equipe da casa lidera a série por 1 a 0.

Confira o resultado da noite desta quarta-feira:

Minnesota Timberwolves 105 x 108 Dallas Mavericks

Acompanhe o jogo desta quinta:

Boston Celtics x Indiana Pacers