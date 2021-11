Doncic acerta cesta de três no último instante e dá vitória aos Mavericks na NBA

Luka Doncic deixou a quadra do American Airlines Center, na noite deste sábado, impressionado com a própria atuação. Em entrevista após a vitória por 107 a 104 do Dallas Mavericks sobre o Boston Celtics, o ala-armador exibia uma expressão de espanto no rosto enquanto soltava um palavrão e se desculpava, ainda eufórico por ter marcado uma cesta de três pontos no último instante da partida, no soar da campainha.

O jogo estava empatado por 104 a 104 quando o esloveno avançou pelo lado esquerdo, colado na linha lateral, e arremessou para pontuar no momento em que o cronômetro zerou. Os jogadores que estavam no banco correram para abraçar o herói da noite e os presentes no estádio vibraram de emoção. Doncic, por sua vez, não conseguia acreditar, tanto que parou por um momento antes de sair correndo para comemorar.

“Eu não sei o que dizer, cara. Por um segundo eu apenas fiquei lá parado. Eu não percebi que tinha feito isso. Mas foi incrível, você sabe. Estávamos vencendo, eles conseguiram reagir, mas respondemos da maneira certa. Nós apenas temos que continuar assim”, explicou o jogador.

A cesta final coroou o que já vinha sendo uma ótima atuação de Doncic, autor de 33 pontos, nove rebotes e cinco assistências durante a partida. Com isso, ele ajudou os Mavericks a ficarem com a terceira colocação da Conferência Oeste, com seis vitórias e três derrotas. Já o Boston Celtics é o 11º da Conferência Leste.

Em outra partida do dia, o Los Angeles Lakers, ainda sem LeBron James, perdeu por 105 a 90 para o Portland Trail Blazers. LeBron está se recuperando de uma lesão abdominal e já havia ficado de fora da derrota por 107 a 104 para o Oklahoma City Thunder, na quinta-feira. Os dois tropeços seguidos deixam os Lakers na décima colocação da Conferência Oeste, com cinco vitórias e cinco derrotas, abaixo dos

Trail Blazers, que estão em oitavo lugar, com os mesmos números.

Confira os jogos da noite de sábado:

Denver Nuggets 95 x 94 Houston Rockets

Miami Heat 118 x 115 Utah Jazz

Chicago Bulls 105 x 114 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 107 x 104 Boston Celtics

Phoenix Suns 121 x 117 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 105 x 90 Los Angeles Lakers

