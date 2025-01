Donald Trump volta a cogitar 3º mandato nos Estados Unidos

MIAMI, 28 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou na última segunda-feira (27) a cogitar a possibilidade de disputar um terceiro mandato, dizendo que “não está 100% seguro” de que a Constituição proíbe essa possibilidade.

O republicano tem insinuado repetidamente a possibilidade de ir além do atual limite de dois mandatos concedido aos presidentes dos EUA. Apesar de adotar frequentemente um tom bem-humorado sobre o assunto, seus comentários continuam provocativos.

“Arrecadei muito dinheiro para a próxima campanha que suponho que não poderei usar para mim, mas não tenho 100% de certeza, porque não sei [?] acho que não tenho permissão para concorrer novamente”, declarou ele a congressistas republicanos em Miami.

Em meio a risos, Trump se virou para o líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e acrescentou: “Não estou seguro, posso voltar a concorrer? Mike? Será melhor que você não se envolva nessa discussão”.

O magnata assumiu a Casa Branca para cumprir seu segundo mandato à frente da maior potência militar e econômica do mundo no último dia 20 de janeiro. Com isso, ele tornou-se o segundo mandatário na história do país a exercer dois mandatos não consecutivos.

De acordo com a Constituição, norte-americanos podem ocupar a presidência somente duas vezes em suas vidas, consecutivas ou não. Como Trump já ocupou o cargo entre 2017 e 2020, não pode se eleger de novo em uma futura eleição.

A declaração do presidente dos EUA é dada depois que o representante republicano Andy Ogles, do Tennessee, apresentou uma resolução para alterar a Constituição dos EUA para permitir que Trump se candidate a um terceiro mandato. (ANSA).