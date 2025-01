Donald Trump toma posse como presidente dos EUA

Republicano retorna à Casa Branca após quatro anos prometendo uma nova "era de ouro" para os Estados Unidos.O republicano Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira (20/01) como o 47º presidente americano.

Trump retorna à Casa Branca após superar pedidos de impeachment, uma condenação criminal e uma tentativa de assassinato, assumindo o comando do país em um momento de domínio de seu partido no Congresso americano e sob a promessa de remodelar as instituições do país.

O evento contou com a presença de figuras da tecnologia, como Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, dono da rede social X. Entre os chefes de Estado, participaram o presidente da Argentina, Javier Milei, de El Salvador, Nayib Bukele, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro não foi autorizado a ir à posse por estar com seu passaporte retido pela Justiça.

Em seu primeiro dia de governo, Trump anunciou um pacote de medidas conservadoras, reverteu dezenas de decisões de seu antecessor, Joe Biden, e prometeu dar início a uma nova "era de ouro" no país.

Líderes internacionais congratulam Trump

Líderes internacionais de vertentes políticas diferentes parabenizaram Trump após a posse:

Olaf Scholz, chanceler federal da Alemanha: "Os EUA são nosso aliado mais próximo e o objetivo de nossa política é sempre um bom relacionamento transatlântico. A União Europeia, com 27 membros e mais de 400 milhões de pessoas, é uma união forte."

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia: "Melhores votos, presidente Donald Trump, para seu mandato como o 47º presidente dos Estados Unidos. A UE espera trabalhar em estreita colaboração para enfrentar os desafios globais. Juntos, nossas sociedades podem alcançar maior prosperidade e fortalecer nossa segurança comum. Esta é a força duradoura da parceria transatlântica."

Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia: "O presidente Trump é sempre decisivo, e a política de paz através da força que ele anunciou oferece uma oportunidade de fortalecer a liderança americana e alcançar uma paz justa e de longo prazo que é a principal prioridade."

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel: "Acredito que trabalhando juntos novamente, elevaremos a aliança EUA-Israel a patamares ainda maiores. Em nome do povo de Israel, também quero agradecer pelos seus esforços para ajudar a libertar os reféns israelenses. Estou ansioso para trabalharmos para devolver os reféns restantes, para destruir as capacidades militares do Hamas e acabar com seu governo político em Gaza, e para garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel."

Sami Abu Zuhri, representante do grupo islamista Hamas na Faixa de Gaza: "Estamos felizes com a saída de Biden, que tem o sangue dos palestinos em suas mãos. Esperamos o fim desta era sombria que prejudicou, antes de qualquer outro, os EUA e que Trump possa construir suas políticas em bases equilibradas que possam cortar a estrada contra os males de Netanyahu que querem afogar a região e o mundo."

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico: "Por séculos, o relacionamento entre nossas duas nações tem sido de colaboração, cooperação e parceria duradoura. Juntos, defendemos o mundo da tirania e trabalhamos para nossa segurança e prosperidade mútuas."

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália: "Estou certa de que a amizade entre nossas nações e os valores que nos unem continuarão a fortalecer a cooperação entre a Itália e os EUA. A Itália sempre estará comprometida em consolidar o diálogo entre Estados Unidos e Europa, como um pilar essencial para a estabilidade e crescimento de nossas comunidades."

Departamento de Musk no governo é alvo de ação na Justiça

Uma ação movida na Justiça americana momentos após a posse de Trump desafia a legalidade do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), uma autarquia criada para novo governo Trump sob os auspícios do bilionário Elon Musk.

O processo de 30 páginas, ao qual teve acesso o jornal The Washington Post, alegando que o Doge viola as regras federais de transparência sobre divulgação, contratação e outras práticas.

O escritório de advocacia de interesse público National Security Counselors afirma na ação judicial que o painel de eficiência de Musk atende aos requisitos para ser considerado um "comitê consultivo federal", uma classe de entidade legal regulamentada para garantir que o governo receba aconselhamento transparente e equilibrado, mas não pode ter uma representação "razoavelmente equilibrada", manter registros de suas reuniões e estar aberto ao escrutínio público, conforme exigido por lei.

Autoridades de fronteira dos EUA encerram programa para entrada legal de migrantes

Logo após a posse de Trump, autoridades de fronteira dos Estados Unidos encerraram um programa de acesso legal aos EUA conhecido como CBP One, criado pelo governo Biden, que permitiu que centenas de milhares de migrantes entrassem no país legalmente agendando um compromisso através de um aplicativo.

O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, sob nova direção, informou que os compromissos existentes foram cancelados.

Presidente Lula parabeniza Trump

Em postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "as relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias."

O brasileiro desejou a Trump "um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico."

Trump encerra discurso de posse em tom de campanha

Trump encerrou seu discurso em tom de campanha, retomando a promessa de colocar o país em uma "era de ouro".

"Nos últimos anos, nossa nação sofreu muito, mas vamos trazê-la de volta e torná-la grande novamente, maior do que nunca. Seremos uma nação como nenhuma outra, cheia de compaixão, coragem e excepcionalismo."

O republicano prometeu também "acabar com todas as guerras" e " trazer um novo espírito de unidade a um mundo que tem sido raivoso, violento e totalmente imprevisível. A América será respeitada e admirada novamente", prosseguiu. "Seremos prósperos, seremos orgulhosos, seremos fortes e venceremos como nunca antes."

"Sonharemos ousadamente e nada ficará em nosso caminho porque somos americanos, o futuro é nosso e nossa era de ouro apenas começou", concluiu.

Trump promete "tomar de volta" o Canal do Panamá

O republicano reiterou a promessa de reimpor o controle americano sobre o Canal do Panamá, acusando o país da América Central de administrar mal a rota comercial. "Estamos tomando de volta", prometeu.

Ele primeiro prometeu mudar o nome da montanha Denali, no Alasca, de volta para Monte McKinley, em homenagem ao ex-presidente dos EUA William McKinley, antes de entrar na questão do Canal do Panamá:

"O presidente McKinley tornou nosso país muito rico por meio de tarifas e talento. Ele era um empresário nato e deu a Teddy Roosevelt o dinheiro para muitas das grandes coisas que ele fez, incluindo o Canal do Panamá, que foi tolamente dado ao país do Panamá depois que os Estados Unidos […] gastaram mais dinheiro do que nunca em um projeto antes e perderam 38.000 vidas na construção do Canal do Panamá."

"Fomos muito maltratados por esse presente tolo que nunca deveria ter sido dado, e a promessa do Panamá para nós foi quebrada. O propósito do nosso acordo e o espírito do nosso tratado foram totalmente violados. Os navios americanos estão sendo severamente sobrecarregados e não são tratados de forma justa de maneira alguma […] e isso inclui a Marinha dos Estados Unidos e, acima de tudo, a China está operando o Canal do Panamá, e não o demos à China. Nós o demos ao Panamá e o estamos tomando de volta."

Ele também confirmou a intenção de mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América".

Endurecimento das políticas anti-imigração

Donald Trump declarou que assinará uma série de ordens executivas que imporão rigorosas políticas anti-imigração em todo o país.

"Assinarei uma série de ordens executivas históricas. Com essas ações, começaremos a restauração completa da América e a revolução do bom senso", afirmou.

"Primeiro, declararei uma emergência nacional em nossa fronteira sul. Todas as entradas ilegais serão imediatamente interrompidas e começaremos o processo de retorno de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos lugares de onde vieram."

Trump prometeu enviar tropas para a fronteira como México para "repelir a desastrosa invasão de nosso país".

Ele disse que irá "invocar a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798" para que o governo possa "usar o pleno e imenso poder da aplicação da lei federal e estatal para eliminar a presença de todas as gangues estrangeiras e redes criminosas que trazem crimes devastadores para o território dos EUA, incluindo as nossas cidades e centros urbanos."

Trump faz duras críticas ao governo Biden

Trump condenou seu antecessor por não conseguir administrar a segurança nas fronteiras americanas a fronteira e outras crises que ocorreram sob seu comando.

"Agora temos um governo que não consegue administrar nem mesmo uma crise simples em casa, enquanto ao mesmo tempo tropeça em um catálogo contínuo de eventos catastróficos no exterior. Ele falha em proteger nossos magníficos cidadãos americanos cumpridores da lei, mas fornece santuário e proteção para criminosos perigosos, muitos de prisões e instituições mentais que entraram ilegalmente em nosso país de todo o mundo", disse Trump.

"Temos um governo que deu financiamento ilimitado para a defesa de fronteiras estrangeiras, mas se recusa a defender as fronteiras americanas ou, mais importante, seu próprio povo."

Ele também culpou Biden pelos vários desastres naturais que ocorreram nos EUA nos últimos meses.

Trump: "A era de ouro da América começa agora"

Em seu discurso inaugural Donald Trump prometeu colocar a "América em primeiro lugar" e disse que uma nova era de prosperidade terá início durante sua administração.

"A era de ouro da América começa agora. Deste dia em diante, nosso país florescerá e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não permitiremos que tirem vantagem de nós mesmos por mais tempo durante todos os dias do governo Trump. Vou, muito simplesmente, colocar a América em primeiro lugar", afirmou.

Trump é empossado 47º presidente dos EUA

Donald Trump foi empossado para um segundo mandato como presidente dos EUA. Com uma mão erguida no ar e a outra sobre uma Bíblia dada a ele por sua mãe, o 47º presidente dos EUA fez solenemente o juramento de posse em cerimônia no Capitólio americano.

De saída, Biden perdoa lideranças para protegê-los de Trump

Em suas últimas horas como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden perdoou preventivamente agentes públicos a quem Donald Trump havia prometido retaliar por causa da pandemia de covid-19 e da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Entre os beneficiários estão o ex-chefe do Estado-Maior, general Mark Milley, e a ex-congressista republicana Liz Cheney, bem como outros parlamentares atuantes no comitê que investigou a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump, assim como policiais que testemunharam sobre o episódio.

Outro beneficiário do perdão é o ex-conselheiro de saúde da Casa Branca Anthony Fauci, que despertou frequentemente a ira de Trump durante a pandemia de covid-19, por defender medidas de controle sanitário e a vacinação, e refutar alegações falsas sobre a doença.

Empresários da tecnologia e ex-presidentes participam da cerimônia

Bilionários do setor de tecnologia, como Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Elon Musk, dono do X que também assumirá um cargo no novo governo americano, participam da cerimônia de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Os ex-presidentes americanos Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton também foram convidados e acompanham o evento.

Trump é recebido por Biden antes de cerimônia de posse

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chegou ao Capitólio para tomar posse para seu segundo mandato na Casa Branca na manhã desta segunda-feira (20/01), no horário de Washington D.C, ao lado do incumbente Joe Biden.

A cerimônia acontece em local fechado pela primeira vez em décadas devido ao clima frio. Mais cedo, o republicano e sua esposa, Melania Trump, encontraram Biden e a atua primeira-dama primeira dos EUA, Jill Biden, para um chá tradicional na Casa Branca.

"Bem-vindo ao lar", disse Biden a Trump enquanto ele cumprimentava seus sucessores na porta da frente da residência presidencial.

gq (AFP)

Trump chega ao segundo mandato com discurso radical

Trump assume o comando do país com um discurso radical de reversão de decisões importantes tomadas por Joe Biden e de remodelagem das instituições, com os republicanos tendo o controle sobre as duas câmaras do Congresso.

O magnata fará um discurso de posse otimista, adiantou o jornal The Wall Street Journal, citando trechos do texto, e afirmará que "uma maré de mudanças está varrendo o país", no início de "uma nova e emocionante era de sucesso nacional".

O novo presidente quer agir rapidamente após a cerimônia, com ordens executivas já preparadas para serem assinadas, a fim de acelerar as deportações, aumentar a exploração de combustíveis fósseis e reduzir as proteções do serviço civil para os funcionários do governo.