Donald Trump, o ex-presidente em busca de revanche

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará seu sucessor Joe Biden em um debate televisionado na próxima quinta-feira (27), quatro meses antes de os dois travarem um novo duelo nas urnas.

Aqui estão alguns detalhes biográficos sobre o magnata republicano de 78 anos, que mantém o apoio incondicional de seus seguidores, apesar das várias questões judiciais que pesam contra ele.

– Experiência política –

Donald Trump nunca tinha se submetido ao voto popular antes de vencer as eleições presidenciais de 2016 contra a democrata Hillary Clinton.

O magnata havia mencionado publicamente várias vezes sua intenção de se candidatar à Casa Branca, mas ninguém o havia levado a sério.

– Família e religião –

Trump nasceu em 1946 em uma família rica de Nova York. Cresceu cercado de luxo e frequentando a elite e, ao contrário da lenda criada, não é alguém que tenha “saído do nada”.

Seu pai criou um império em Nova York com a construção de edifícios. Donald Trump assumiu a empresa na década de 1970 com um forte impulso financeiro e se tornou conhecido nos lares americanos através do programa de televisão “O Aprendiz”.

Ele tem cinco filhos de três mulheres diferentes, o que teoricamente não o torna o candidato ideal para os conservadores cristãos.

No entanto, seu constante elogio aos valores familiares e religiosos faz com que o republicano continue sendo a opção preferida de muitos evangélicos, especialmente devido à mudança na Suprema Corte que ocorreu durante seu mandato, resultando na revogação do direito constitucional ao aborto em 2022.

– Fortuna –

Sua fortuna tem sido objeto de muitas especulações ao longo dos anos, e um juiz afirmou que o ex-presidente e dois de seus filhos inflaram os ativos da Trump Organization.

No entanto, Donald Trump continua extremamente rico. Segundo a revista Forbes, ele possui vários bilhões de dólares graças ao setor imobiliário e ao Trump Media and Technology Group (empresa matriz de sua rede, a Truth Social).

– Estilo –

Agressivo e colérico, ele personifica um populismo que não se esconde. Donald Trump chocou o mundo quando foi eleito em 2016.

Seus apoiadores o elogiam, enquanto seus críticos o consideram um perigo para a democracia americana e para as alianças tradicionais dos Estados Unidos no exterior.

O bilionário frequentemente recorre ao insulto e à zombaria como arma política e insiste sem provas que ganhou as eleições de 2020.

À medida que a data da eleição se aproxima, sua retórica se intensifica e ele chegou a rotular seus adversários de “fascistas”.

Trump também utiliza uma linguagem ofensiva para desumanizar os migrantes, que segundo ele “envenenam o país”.

– Problemas legais –

Donald Trump é protagonista de vários casos judiciais, incluindo acusações criminais.

Recentemente, foi considerado culpado por fraude contábil para esconder pagamentos feitos a uma ex-atriz pornô no final de 2016, com o objetivo de comprar o silêncio dela sobre uma suposta relação sexual que os dois teriam tido dez anos antes.

Este é o primeiro veredicto criminal contra um ex-presidente na história dos Estados Unidos. Trump também está sendo processado por tentativa de anulação dos resultados das eleições de 2020 e má gestão de documentos confidenciais.

