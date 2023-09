Donald Trump inflou seu patrimônio em até US$ 3,6 bilhões, aponta MP de Nova York

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 17:07 Compartilhe

O Ministério Público do estado de Nova York apontou que o ex-presidente norte-americano Donald Trump inflou a própria fortuna de maneira fraudulenta em até US$ 3,6 bilhões.

As informações são da agência de notícias AFP. Segundo promotores, Trump teria inflado esses valores para conseguir linhas de crédito com juros mais baixos, chegando a dizer que tinha uma fortuna estimada em US$ 6,1 bilhões.

No processo de avaliação do patrimônio do ex-presidente, contadores dizem que Trump pode ter inflado o valor de sua fortuna entre US$ 1,9 bilhão a US$ 3,6 bilhões.

Segundo a promotora Letitia James, há muitas evidências de que Trump teria mentido sobre seu patrimônio e questiona a forma como o empresário avaliou várias de suas propriedades, inclusive a mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, e seu triplex no topo da Trump Tower no centro de Manhattan.

Os promotores pediram para que Trump seja multado em U$ 250 milhões e que, além dele, seus filhos Donald Trump Jr. e Eric Trump fiquem proibidos de gerenciar a Trump Organization, sediada na cidade de Nova York.

