Donald Trump e Vance já foram alvos de críticas do papa Leão XIV

O novo papa Robert Prevost, de 69 anos, que escolheu o nome de Leão XIV, já compartilhou em seu perfil no X algumas publicações que continham críticas ao presidente dos Estados unidos, Donald Trump, e ao vice-presidente, J.D. Vance.

Prevost é natural de Chicago (EUA) e é o primeiro norte-americano escolhido a pontífice. O resultado do conclave foi revelado seguindo a tradição, após a fumaça branca ser liberada da chaminé da Capela Sistina às 13h09 do horário de Brasília (DF).

Em julho de 2015, quando o republicano Donald Trump ainda ensaiava a sua entrada na política estadunidense, o religioso ainda era cardeal Dolan e publicou um artigo do jornal Washington Post com o título: “Por que a retórica anti-imigrante de Donald Trump é tão problemática”.

Cardinal Dolan: Why Donald Trump’s anti-immigrant rhetoric is so problematic http://t.co/GVEbTbOVwu — Robert Prevost (@drprevost) July 31, 2015

No dia 3 de fevereiro, Prevost publicou uma críticas a Vance, que é católico. “J.D Vance está errado: Jesus não nos pede que classifiquemos nosso amor pelos outros”, escreveu, em referência a uma entrevista na qual o vice-presidente disse que “existe um conceito cristão de que você ama sua família, depois ama seu próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo”.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Depois, em 12 de fevereiro, o religioso divulgou um artigo da revista America com o título: “Carta do Papa Francisco, a ‘ordo amoris’ de J.D. Vance e o que o Evangelho pede a todos nós sobre imigração”.

Pope Francis’ letter, JD Vance’s ‘ordo amoris’ and what the Gospel asks of all of us on immigration https://t.co/Ikk8gqOMzn — Robert Prevost (@drprevost) February 13, 2025

A última e mais recente publicação é uma crítica tanto a Trump quanto ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele sobre a questão imigratória.