Donald Trump é eleito presidente nos Estados Unidos

06/11/2024 - 7:54

Após a imprensa americana projetar o resultado em Wisconsin, Donald Trump está oficialmente eleito o 47º presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6. O republicano somou até o momento 277 dos 270 delegados necessários para se reeleger e assumir seu segundo mandato.

Segunda colocada no pleito, Kamala Harris somou até o momento 244 delegados. Trump retornará em 2025 ao mais alto cargo do país quatro anos após incitar uma insurreição violenta no Capitólio dos EUA como parte de um esforço para se manter no poder, já que se recusou a aceitar os resultados da eleição de 2020, que perdeu para o presidente Joe Biden.

O ex-presidente, de 78 anos, retorna à Casa Branca depois de uma campanha atípica, muito agressiva e incerta até o último minuto.