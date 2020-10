Donald Trump diz estar ‘imune’ ao novo coronavírus

NOVA YORK, 11 OUT (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (11) estar “imune” ao novo coronavírus (Sars-CoV-2), um dia após seu médico emitir um comunicado informando que o republicano não corre mais o risco de transmitir o vírus.

“Aprovação total dos médicos da Casa Branca ontem. Isso significa que eu não posso pegar (imune) e não posso passar.

Muito bom saber”, publicou nas redes sociais.

Mais cedo, durante entrevista por telefone à Fox News, o mandatário americano já havia anunciado que está imune.

“Parece que estou imune, não sei, talvez por muito tempo, talvez por pouco tempo, talvez por toda a vida. Ninguém sabe realmente, mas estou imune”, disse.

Trump ainda deu a entender que seu opositor democrata, Joe Biden, pode estar doente. “Vocês têm um presidente imune. Vocês têm hoje um presidente que não precisa se esconder em seu porão como seu adversário”.

“Olhe para o Joe, ele tossia terrivelmente ontem (sábado), aí ele pegava a máscara, depois tossia”, disse ele. “Não sei o que isso significa, mas a imprensa não tem falado muito sobre isso”, acrescentou.

Apesar da declaração, todos os exames realizados por Biden até o momento tiveram resultados negativos.

– Superman Segundo o jornal The new York Times, Trump queria utilizar uma camiseta do Superman por baixo de sua roupa social em sua primeira aparição após a internação para tratar a Covid-19.

De acordo com a publicação, o presidente queria inicialmente aparecer fraco na frente do público e depois abrir a camisa e mostrar a do super-herói. (ANSA)

