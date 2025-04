Donald Trump brinca e diz que ‘gostaria de ser papa’

WASHINGTON, 30 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado na última terça-feira (30) se possui alguma preferência sobre quem poderá assumir a Igreja Católica Roma e respondeu que gostaria de ser o próximo papa.

“Eu gostaria de ser o papa. Essa seria minha primeira escolha”, disse o republicano brincando.

Apesar da piada, Trump garantiu que não tem uma preferência.

“Devo dizer que temos um cardeal que por acaso é de um lugar chamado Nova York e que é muito bom, então veremos o que acontece”, concluiu.

A referência parece ser ao cardeal Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, que não está entre os principais cotados para suceder o papa Francisco, morto aos 88 anos no último dia 21 de abril.

Mas outro americano aparece na lista: o cardeal Joseph Tobin, arcebispo de Newark, em Nova Jersey. Até hoje nunca houve um papa dos Estados Unidos.

No sábado passado (26), Trump e sua esposa, a primeira-dama Melania, participaram do funeral de Jorge Bergoglio, com quem o magnata sempre trocou alfinetadas, principalmente em relação à crise migratória. (ANSA).