Dona Florinda presta homenagem a Silvio Santos e faz pedido especial

Da Redação 18/08/2024 - 8:00

A atriz Florinda Meza, viúva de Roberto Bolaños, o criador de ‘Chaves’, e que ficou famosa na produção por dar vida à personagem Dona Florinda, homenageou Silvio Santos com um post no Instagram na manhã deste domingo, 18.

O apresentou morreu aos 93 anos de idade neste sábado, 17, em decorrência de complicações de uma broncopneumonia.

“Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito”, começou ela.

“Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober”, finalizou a artista.

