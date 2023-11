Dona do Starbucks e Subway no Brasil pede recuperação judicial

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 01/11/2023 - 1:29 Para compartilhar:

A SouthRock Capital, responsável pelas operações dos restaurantes Starbucks e Subway no Brasil, anunciou nesta terça-feira (31) que entrou com um pedido de recuperação judicial.

A empresa, que havia contratado a consultoria Galeazzi & Associados neste mês de outubro para organizar a reestruturação, afirma que a medida visa “proteger financeiramente suas operações no Brasil atrelado a decisões estratégicas para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica”.

A dívida é de R$ 1,8 bilhão, conforme o documento protocolado pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A companhia cita que, ao longo dos últimos três anos, desde o início da pandemia, as varejistas têm lutado para manter suas operações. “Os desafios econômicos no Brasil resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a SouthRock”, acrescenta.

Fundada em 2015, a SouthRock se especializou no desenvolvimento de restaurantes de aeroportos, por meio da Brazil Airport Restaurants, e grandes marcas consolidadas fora do Brasil. Em 2018, a gestora fechou um acordo de licenciamento com a Starbucks para ser operadora exclusiva dos restaurantes dentro do país. Mais recentemente, em maio do ano passado, assumiu a gestão das franquias do Subway. Além das famosas redes americanas, a gestora também atua com as marcas Eataly e TGI Fridays.

