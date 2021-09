Dona do Shopee garante US$6 bi em mega captação de recursos

Por Scott Murdoch

(Reuters) – A empresa de games e e-commerce Sea, com sede em Cingapura, levantou cerca de 6 bilhões de dólares em venda de ações e títulos conversíveis no que foi a maior captação de recursos que o Sudeste Asiático já viu.

A empresa precificou 11 milhões de American Depository Receipts (ADR) a 318 dólares cada, junto com 2,5 bilhões de dólares em títulos conversíveis.

A Sea opera o popular site de e-commerce Shopee, que se expandiu pela Ásia e pela América Latina. A empresa também avança pela Europa após abrir operações na Polônia, publicou a Reuters.

A operação foi a maior captação de recursos do Sudeste Asiático, segundo dados da Refinitiv.

“Dado o nível elevado de interesse do investidor em ações de tecnologia e com as taxas de juro tão baixas, é sempre uma boa reforçar as finanças”, afirmou uma fonte com conhecimento da transação.

As ações da Sea registraram um salto de quase cinco vezes ano passado, em meio a uma forte demanda porque as restrições da pandemia mantiveram as pessoas em casa.

Se o lote excedente for exercido na venda de ações e emissão de títulos conversíveis, a quantia levantada pode subir a 6,9 bilhões de dólares, o que seria a maior captação de fundos de uma empresa asiática listada nos EUA.

Foi a segunda venda da empresa em menos de um ano após ela levantar 2,6 bilhões de dólares em dezembro.

A Sea afirmou que planeja usar o dinheiro para investimentos estratégicos e potenciais aquisições.

(Reportagem de Scott Murdoch em Hong Kong e Kanishka Singh e Aakriti Bhalla em Bengaluru; reportagem adicional de Anshuman Daga em Cingapura)







Veja também