Dona do Instagram diz que resolveu ‘problema’ e pede desculpas por instabilidade

No início da tarde desta terça-feira, 5, o Instagram e Facebook apresentaram instabilidades em suas plataformas. Às 14h19, a Meta, dona das redes sociais, afirmou que já resolveu os “problemas” e pediu desculpas aos usuários.

“Hoje cedo, um problema técnico fez com que as pessoas tivessem dificuldade em acessar alguns de nossos serviços. Resolvemos o mais rápido possível para todos os afetados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse o chefe de comunicação da Meta, Andy Stone, via X (ex-Twitter).

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn

