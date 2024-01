Dona do Burger King, RBI acerta compra da Carrols por cerca de US$ 1 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 13:38 Para compartilhar:

A Restaurant Brands International (RBI), uma das maiores redes de fast food do mundo, acertou a compra das ações que ainda não detinha na Carrols Restaurant por um valor total agregado de aproximadamente US$ 1 bilhão, segundo comunicado distribuído no site da RBI.

A RBI, com sede em Toronto (Canadá) e detentora de marcas como Burger King e Popeyes, fechou um acordo para adquirir as ações da Carrols a US$ 9,55 em uma transação totalmente em dinheiro, o que representou um prêmio de 23,1% sobre o preço médio ponderado por volume da Carrol nos 30 dias até 12 de janeiro de 2024 ou um prêmio de 13,4% sobre o preço de fechamento de 12 de janeiro de 2024.

A Carrols é o maior franqueado Burger King nos EUA, operando atualmente mais de 1.022 restaurantes com essa marca em 23 estados, bem como 62 restaurantes Popeyes em seis estados norte-americanos.

O RBI disse que espera acelerar significativamente o atual ritmo de remodelações da Carrols para trazer uma imagem moderna ao portfólio adquirido nos próximos cinco anos.

Para conseguir isso, a equipe planeja investir aproximadamente US$ 500 milhões de capital, financiado pelo fluxo de caixa operacional da Carrols, para reformar aproximadamente 600 restaurantes adquiridos que atualmente não são considerados de imagem moderna.

