Dona do Burger King diz avaliar compra da marca Subway no Brasil

A Zamp, detentora da marca Burger King e do Popeyes no Brasil, afirmou na sexta-feira, 28, que “está avaliando a oportunidade de desenvolvimento da marca Subway no Brasil”. “É comum a avaliação de novas oportunidades de investimento que possam gerar valor para a companhia e seus acionistas”, destaca em comunicado ao mercado.

No início do mês, a empresa anunciou a compra da operação da Starbucks no País por R$ 120 milhões. A marca pertencia ao SouthRock, dono também do Subway. O grupo está em recuperação judicial desde o fim do ano passado. Em 31 de outubro, quando ajuizou o pedido de recuperação, a empresa informou ter uma dívida de R$ 1,8 bilhão, sendo que 80% desse valor tinha lastro em recebíveis.

No pedido, a SouthRock ressaltou que enfrentava problemas desde a pandemia de covid-19. Com vendas muito baixas nos anos de 2021 e 2022, a empresa vinha tendo problemas de caixa e dificuldade para obtenção de capital de giro nos bancos em razão das altas taxas de juros no País.

Em comunicado, a Zamp informou que as negociações para a compra do Starbucks vinham acontecendo desde fevereiro. Segundo a empresa, o preço de R$ 120 milhões oferecido à rede de lojas estava sujeito a ajustes “para refletir, dentre outros, a quantidade de lojas efetivamente adquirida, bem como o nível de estoque na data do fechamento (do negócio)”. A SouthRock operava cerca de 140 lojas da Starbucks no País, mas desde o pedido de recuperação judicial muitas dessas unidades foram fechadas.

Em meados de junho, a Zamp também informou a saída de Ariel Grunkraut da função de diretor-presidente, após mais de 13 anos na companhia. Segundo o comunicado ao mercado, Ariel foi um dos sete sócios-fundadores que criaram a companhia em 2011. Ocupou a área de vendas, marketing e tecnologia da empresa até 2021 e, ao longo dos últimos dois anos, “conduziu a bem-sucedida estratégia de marketing que transformou o Burger King na marca de fast food preferida do brasileiro”.