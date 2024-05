Dona Déa revela quantia milionária doada por Luciano Huck para o RS e manda recado aos ricos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 8:44 Para compartilhar:

As consequências das enchentes no Rio Grande do Sul, que registra 145 mortes e 132 desaparecidos até o momento, está comovendo a população brasileira. Anônimos e famosos se uniram em doações e trabalhos voluntários para ajudar as vítimas da tragédia. Luciano Huck, por exemplo, doou uma quantia milionária, conforme revelado por Dona Déa, mãe do ator Paulo Gustavo.

No “Domingão com Huck”, Dona Déa pediu para o apresentador falar a quantia que doou ao RS. Huck, entretanto, não quis entrar em detalhes. “Não importa o valor, importa o gesto”, respondeu.

Como maneira de incentivar outras pessoas de poder aquisitivo a fazerem o mesmo, Dona Déa fez questão de revelar a quantia doada pelo apresentador. “Tem muita gente rica que é pão duro. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”, declarou ela.

O apresentador, então, refletiu sobre a ação. “Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe”, concluiu Huck.