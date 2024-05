Dona Déa relembra fotos íntimas de Vampeta para revista e arranca risadas do ex-jogador

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Mãe do humorista Paulo Gustavo, dona Déa arrancou risadas do ex-jogador de futebol Vampeta ao relembrar uma atuação muito especial fora de campo. Durante entrevista minutos antes do “Futebol Solidário”, neste domingo (26), no Maracanã, a comentarista do “Domingão com Huck” (TV Globo) elogiou o ensaio fotográfico que Vampeta fez para uma revista.

No bate-papo, dona Déa quis saber do ex-atleta se ele lamenta não ter ganhado o título de homem mais bonito do Brasil.

“Você foi campeão do mundo, campeão do seu time, campeão a vida toda. Quero saber o seguinte: você tem uma tristeza de não ter sido eleito o campeão de todos os jogadores como o homem mais bonito do Brasil?”, disparou ela.

Vampeta respondeu dizendo que até hoje tem que pagar “umas pensões”.

O apresentador Luciano Huck interferiu ao ironizar o questionamento: “Você não falou nada com nada. Começou por um lado, foi para o outro e a pergunta que a senhora fez não tinha nada a ver com o que a senhora falou no começo”, disse ele.

“Estou levando um esporro do patrão. Luciano, sai de campo, por favor. Não fica me atrapalhando, não”, retrucou ela.

Foi então que dona Déa falou sobre o ensaio fotográfico do ex-atleta e elogiou seus atributos.

“Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você fez umas fotos e botou a ‘vampeta’ de fora, ficou todo mundo apaixonado por você. Todo mundo passou a ser Corinthians”, disse ela, arrancando risos do ex-jogador.

Espantado com o comentário indiscreto da jovem senhora, Luciano brincou: “Interdita a Dona Déa”, pedindo, em seguida, que ela dê um beijo em Edilson, convidado para o bate-papo, mas que ainda não havia interagido.

“Que Edilson?”, perguntou ela, que tinha o jogador ao seu lado.

Dessa vez, o repórter Marcelo Courrege intervém e explica de quem se tratava.

“O Luciano fica perturbando”, disse ela, justificando, que logo reconheceu o jogador.

Dona Déa ainda aproveitou para dar uma bronca em Luciano Huck: “Quero agradecer ele, mas vou dar uma bronca em você, porque botou Edilson do meu lado, esse capetinha. Ele já perturbou”, disse ela, lembrando que o apelido do ex-jogador é Edilson Capetinha.

O “Futebol Solidário” foi um evento especial criado para reunir artistas da TV, da música e personalidades do esporte em uma partida amistosa para arrecadar fundos paras as vítimas das tragédias o Rio grande do Sul. O evento aconteceu no Maracanã, na tarde deste domingo, 26, e dentro da programação do “Domingão com Huck”.