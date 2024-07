Dona Déa Lúcia se pronuncia após boatos de insatisfação com salário na Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 18:04 Para compartilhar:

Mãe do humorista Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, 76 anos, viu seu nome envolvido em boatos de que estaria insatisfeita com o salário que recebe como comentarista do “Domingão com Huck” (TV Globo), e que teria solicitado aumento para continuar fazendo parte da atração em 2025.

Nesta segunda-feira, 15, Déa se manifestou sobre o assunto para esclarecer sua situação contratual. Em comunicado oficial publicado no Stories do Instagram, ela negou os boatos.

+Após boatos de que Dona Déa estaria insatisfeita com salário na Globo, quanto Huck e Lívia Andrade ganham no canal?

+Dona Déa compara seu camarim ao de Eliana, fala em ‘revolta’ e brinca que vai para o SBT

No texto, dona Déa afirma que ainda não teve uma conversa sobre renovação de contrato com a Globo e que, portanto, qualquer notícia sobre isso não é verdade. Ela destacou, ainda, seguirá trabalhando enquanto tiver disposição.

“Em geral não gosto de responder a fofocas que saem nas redes sociais. Mas esses dias tem circulado uma ‘notícia’ sobre a qual faço particularmente questão de me colocar, que diz respeito à minha relação e contrato com a Globo”, começou ela.

“Quero dizer que estou muito feliz na emissora e principalmente no programa do Luciano Huck, com quem tenho uma relação de amizade e profissional. Nada sobre renovação de contrato ainda foi conversado”, garantiu ela.

“Portanto, qualquer notícia sobre isso não procede. Hoje o que posso dizer é que enquanto eu tiver energia e disposição, seguirei firme no trabalho porque ele, acima de tudo, faz bem a mim e a outras pessoas. Isso me gratifica”, finalizou.

No último final de semana, circularam boatos na web que dona Déa Lúcia havia dado um ultimato à direção da TV Globo para receber um aumento em 2025. A comentarista do dominical estaria satisfeita com o seu salário mensal de R$ 10 mil e teria pedido um aumento para a emissora.