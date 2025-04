‘Dona de Mim’ terá concurso que vai selecionar música inédita para a novela

A TV Globo anunciou, na tarde desta terça-feira, 15, um concurso para eleger uma canção inédita que fará parte da trilha sonora da novela “Dona de Mim”, novo folhetim das 19h na emissora, prevista para estrear no dia 28 de abril.

O concurso é resultado de uma parceria inédita entre a Central Única das Favelas (CUFA), F Records e Sony Music Publishing com a Globo.

A iniciativa tem abrangência nacional, e os interessados devem enviar suas criações até o dia 20 de maio. Na primeira fase, uma curadoria especializada selecionará cerca de 20 músicas, que serão editadas pela Sony Music. Destas, cinco finalistas seguem para votação popular a partir do dia 10 de junho.

A música vencedora será anunciada em 20 de junho, escolhida pelo público, e será incorporada à trilha sonora da novela.

“Como a trama de Rosane Svartman tem um núcleo formado por jovens em busca de oportunidade na música, pensamos em conectar a ficção à realidade por meio da arte com esse projeto, em que vamos revelar um dos tantos talentos das nossas periferias”, declara Juliana Costantini, gerente de produção musical dos Estúdios Globo.

As cenas de “Dona de Mim” serão embaladas por diversos estilos musicais, do piseiro à MPB, destacando também os ritmos que nascem na favela e vão para o asfalto. Um dos principais núcleos da trama apresenta o universo das batalhas de rima, em que o rap e o trap fazem parte do dia a dia dos personagens. É o caso de Ryan, personagem interpretado por L7NNON, um jovem apaixonado por fazer rimas e que tentará colocar a vida nos eixos e reconquistar a ex-namorada, Kami (Giovana Lancelotti).

Informações sobre o concurso estão no site https://cufa.org.br/dona-de-mim/, por onde devem ser efetuadas as inscrições.