Dona de creche flagrada agredindo criança é presa em São Paulo

Marina Rodrigues Lima, dona da creche particular Alegria de Saber, localizada em Osasco (SP), foi presa na tarde de sexta-feira, 14, na Rodovia Júlio da Fabro, altura do km 19,5, no bairro Cupim, em Ibiúna, no interior paulista. Isso ocorreu após ela ter sido filmada dando tapas no rosto de um aluno.

A mulher era considerada foragida da Justiça desde o dia 10 de fevereiro, quando teve o mandato de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Osasco. Marina Rodrigues é acusada de maus-tratos, lesão corporal e tortura.

De acordo com a polícia, as vítimas eram crianças de dois a três anos. Em um vídeo divulgado é possível ver o momento em que a mulher se aproximou de uma criança, que estava sentada em uma mesa separada dos demais colegas. Em seguida, Marina segurou a cabeça do aluno, o forçando a beber de uma caneca, e desferiu diversos tapas no rosto dele.

Por meio de nota enviada à IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que agora a mulher será submetida a uma audiência de custódia e, posteriormente, transferida para Osasco.

Após o caso vir à tona, o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), suspendeu o alvará de funcionamento da escola, além de ter conversado com os pais e oferecido vagas na rede municipal para as crianças agredidas.