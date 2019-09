Dona de 9,4% da Gol, americana Delta anuncia compra de 20% do grupo Latam

A companhia aérea norte-americana Delta anunciou a compra de 20% do grupo chileno-brasileiro Latam por US$ 1,9 bilhão no início da noite desta quinta-feira. Além da compra de parte da empresa, a Delta se comprometeu a adquirir aviões da Latam e ainda investirá US$ 350 milhões para apoiar a parceria estratégica. Conforme dados de 31 de julho, a Delta também é dona de 9,40% da brasileira Gol, a principal concorrente do grupo Latam no Brasil.

A operação representa uma oferta por US$ 16 por ação e será paga principalmente com a emissão de dívida e disponibilidade de caixa da empresa norte-americana. Comunicado da empresa diz ainda que a Delta terá representante no conselho da Latam.

A aérea dos EUA também vai comprar quatro aviões modelo A350 da Latam e concordou em assumir o atual contrato do grupo sul-americano de comprar dez modelos adicionais do avião A350 que serão entregues entre 2020 e 2025.

A Delta exaltou a operação com a lembrança de que, juntas, as duas empresas terão posição de liderança nas rotas para os Estados Unidos em cinco dos seis maiores mercados da América Latina. As companhias voam para 435 destinos no mundo todo e transportam mais passageiros que qualquer outra parceira entre aéreas na região, cita o comunicado.

Segundo o comunicado à imprensa, a operação melhorará a geração de caixa da Latam e deve reduzir a dívida da empresa em cerca de US$ 2 bilhões até 2025.

Na nota, a Delta lembra que a operação está sujeita à aprovação de autoridades da concorrência e de governos. “A aliança com a Delta vai fortalecer nossa companhia e a nossa liderança na América Latina ao promover a melhor conectividade por nossa malha aérea altamente complementar”, disse o presidente do grupo Latam, Enrique Cuetom, em nota.