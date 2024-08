Dona das farmácias Raia e Drogasil anuncia que Renato Raduan será o novo diretor-presidente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 11:22 Para compartilhar:

A RD Saúde, dona das redes de farmácias Raia e Drogasil, informou nesta terça-feira, 6, que a partir de 1º de janeiro o atual diretor vice-presidente de Farmácias, Multicanal, Expansão, Logística e M&A, Renato Raduan, será o novo diretor-presidente da companhia.

Com 49 anos, Raduan é formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica (USP), com MBA em Insead (França) e formação executiva em Harvard (AMP).

Ele é vice-presidente da RD Saúde desde 2013, tendo trabalhado anteriormente no Walmart e na Accenture.

O atual CEO da companhia, Marcílio Pousada, será indicado para membro e novo presidente do conselho de administração nas respectivas Assembleia Geral Ordinária e reunião do colegiado da empresa prevista para o início de 2025, ao passo que Antônio Carlos Pipponzi, que atualmente ocupa este cargo, será indicado para recondução ao conselho, permanecendo também como líder do Comitê de Expansão que

assessora a Diretoria Executiva.

A companhia ainda anunciou em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o atual diretor vice-presidente Comercial e de Marketing da empresa, Marcello de Zagottis, passará a responder pela nova posição a ser criada na companhia de Chief Operating Officer.

“A mudança faz parte de mudanças programas no processo sucessório da empresa. tanto na diretoria como na governança da companhia”, diz a empresa.