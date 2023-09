Dona da SAF do Vasco chega a acordo para compra do Everton

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2023 - 14:44 Compartilhe

O Everton pode se tornar o décimo time da Premier League a ter um proprietário americano, depois do acordo anunciado nesta sexta-feira (15) entre o atual proprietário do clube, o empresário Farhad Moshiri, e a 777 Partners, dona da SAF do Vasco.

O acordo, que envolve 94% das ações do clube, ainda deve ser aprovado pelas autoridades esportiva e financeira do Reino Unido. As duas partes esperam finalizar a operação antes do final de 2023.

“A era do proprietário e benfeitor único aprece ter acabado. Os maiores clubes são agora propriedade de fundos de investimentos especializados no esporte ou de sociedades financiadas pelos Estados”, explicou Moshiri.

“É uma honra ter esta oportunidade de nos tornarmos membros da grande família do Everton e consideramos um privilégio a possibilidade de construir sobre esta herança e estes orgulhosos valores”, declarou o fundador da 777, Josh Wander.

Além da SAF do Vasco, o fundo de investimentos americano é proprietário ou acionista minoritário de vários clubes na Europa, como Sevilla (Espanha), Genoa (Itália), Hertha Berlin (Alemanha), Standard Liège (Bélgica) e Red Star (França).

Desde que chegou ao Everton, em 2016, Moshiri investiu mais de 500 milhões de libras esterlinas (R$ 3 bilhões na cotação atual) em contratações, sem tanto êxito esportivo.

Nas duas últimas temporadas, a equipe lutou para não ser rebaixada e na atual edição do Campeonato Inglês soma apenas um ponto em quatro jogos.

