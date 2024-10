Dona da Michael Kors, Capri desaba 47% após Justiça barrar fusão com Tapestry

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 21:07 Para compartilhar:

As ações da Capri Holdings desabavam nesta quinta-feira, 24, depois que um juiz atendeu ao pedido da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) para bloquear a fusão pretendida da empresa com a concorrente Tapestry.

Perto das 19h29 (de Brasília), as ações da Capri caíam 47% nas transações após o fechamento da Bolsa de Nova York. As ações da Tapestry, por sua vez, subiam 14%.

A Tapestry anunciou planos para adquirir a Capri em agosto de 2023. A FTC entrou com uma ação buscando bloquear a fusão de US$ 8,5 bilhões, argumentando que a aquisição reduziria a concorrência no mercado das chamadas bolsas de “luxo acessível”, ou bolsas que não são vendidas a preços estratosféricos. A concorrência reduzida, argumentou a FTC, poderia fazer com que os preços aumentassem, prejudicando os consumidores.

“A decisão de hoje é uma vitória não só para a FTC, mas também para os consumidores de todo o país que procuram acesso a bolsas de qualidade a preços acessíveis”, disse Henry Liu, diretor do gabinete de concorrência da FTC.

A empresa combinada teria propriedade de seis marcas de luxo, incluindo Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman (de propriedade da Tapestry) e Michael Kors, Versace e Jimmy Choo (de propriedade da Capri).

A Tapestry disse que a empresa pretende recorrer da decisão, de acordo com suas obrigações sob o acordo de fusão. Os representantes de Capri não responderam imediatamente ao pedido de comentários.